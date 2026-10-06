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Cultura

Carminho retorna ao Brasil para estreia de documentário

Filme sobre turnê da fadista pelo Japão será exibido na Mostra Internacional de Cinema em 17 de outubro

Por Lucas Almeida 6 out 2026, 10h26 | Atualizado em 6 out 2026, 10h37
Mulher de cabelo castanho preso, vestindo camisa branca e colete preto, sorri enquanto segura uma câmera de vídeo antiga no olho direito, com a mão esquerda na testa, em um ambiente interno com parede bege
A cantora Carminho no documentário 'Neste Quarto' (Reprodução/Divulgação)
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Carminho retorna ao Brasil para estreia de documentário Priorize VEJA no Google

A cantora portuguesa Carminho chega a São Paulo na próxima semana para a estreia mundial de Neste Quarto, documentário que acompanha sua turnê pelo Japão em 2024. O filme registra a passagem por cidades como Tóquio e Hiroshima e a relação afetuosa com o público local, apesar da barreira do idioma.

“Pude testemunhar o poder do entendimento de uma linguagem que não comporta constrangimentos e barreiras. A música é uma ligadura do mundo. Une, aproxima, entende e faz crescer algo que é um verdadeiro tesouro: a empatia”, disse Carminho em declaração antecipada a VEJA.

Realizado pela produtora portuguesa Alecrim Vagabundo, o longa integra a programação da 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e terá sessão com a presença da cantora no Solar Fábio Prado, em 17 de outubro.

A direção é de Ana Rocha de Sousa, que venceu o Prêmio Especial do Júri da seção Orizzonti, no Festival de Veneza, com seu primeiro longa, Listen (2020). “Este é um filme sobre a simplicidade de uma mulher de sucesso em um mundo em vias de desmoronar, onde poesia, empatia e a música nos recordam como é urgente entendermo-nos uns aos outros”, afirma a cineasta, que também participará da sessão.

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Pôster de filme com mulher de perfil, cabelo preso em rabo de cavalo, olhando para a direita. Ao fundo, luzes urbanas borradas e letreiros em japonês. O título NESTE QUARTO CARMINHO em rosa vibrante domina a parte inferior
Cartaz de ‘Neste Quarto’, documentário protagonizado por Carminho (Reprodução/Divulgação)

Será a segunda vinda de Carminho ao Brasil em pouco mais de dois meses. Em agosto, ela fez quatro shows no país com a turnê do álbum Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, lançado em 2025. O disco concorre em duas categorias do Grammy Latino deste ano: Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa e Melhor Canção em Língua Portuguesa, pela faixa Memória.

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A 50ª Mostra acontece entre 15 e 29 de outubro, com 380 títulos de 93 países exibidos na capital paulista.

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