Carmela desmaia: confira resumo de Por Você nesta quarta, 26
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 09 – quarta-feira, 26
Bela deduz que foi Vanessa quem a incriminou. Gabriel conta a Ricardo que Bela ainda mexe com ele. Vanessa humilha Bela, que reage e a confronta. Iracema conforta Bela. Pérola tem um mal-estar, e Leandra se preocupa. Suelen reclama com Dalila por não conseguir se aproximar de Peixe. Peixe mostra a Lucas a matéria com a falsa notícia acusando Bela de sequestro de menores. Próspero apresenta a Toy seu novo negócio. Gabriel questiona Vanessa sobre a denúncia contra Bela. Vera se emociona quando Samuca afirma que deseja ficar com Bela. Suelen beija Peixe, e Dalila se surpreende. Zé cobra o pagamento de Juarez pelo aluguel do carro. Carmela desmaia na frente de Bela.