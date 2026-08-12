Carlos Alberto de Nóbrega reage à versão de ex sobre fim do casamento

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Carlos Alberto de Nóbrega se emocionou ao falar pela primeira vez sobre o divórcio de Andréa de Nóbrega, revelando que manteve silêncio por anos para preservar os filhos. O desabafo veio após declarações de Andréa sobre o fim do casamento. A atual esposa do humorista, Renata de Nóbrega, também se pronunciou sobre o assunto.

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Carlos Alberto de Nóbrega se emocionou ao falar sobre o fim de seu casamento com Andréa de Nóbrega. O humorista de 90 anos afirmou que permaneceu em silêncio desde o divórcio, oficializado em dezembro de 2009, para preservar os filhos, Mafê e João Victor.

“Eu nunca abri a boca para falar sobre esse problema. Os meus filhos não merecem ver pai e mãe brigando. Filho nenhum gostaria de ver um pai falando mal da mãe e vice-versa. Por isso, nunca, pela vida deles, eles nunca fizeram uma pergunta sobre o fim do casamento. O respeito que tenho por eles, eles têm por mim”, declarou o apresentador, acrescentando que não tem interesse em “saber nada dela”.

O desabafo veio após Andréa afirmar, em entrevista, que não foi ela quem deixou o casamento e que a separação teria ocorrido em meio ao interesse do ex-marido por outra pessoa.

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A atual mulher do comediante, Renata de Nóbrega, também se pronunciou e mandou um recado para Andréa. “Não sou mulher de indiretas. A gente se conhece. Ela já cruzou comigo em muitas situações. Ela sabe que sou uma mulher de família e que sempre respeitei o relacionamento dela enquanto estava com ele”, afirmou, esclarecendo que Carlos Alberto estava solteiro quando se conheceram: “Nós namoramos, noivamos e casamos. Nosso casamento foi construído com muita dignidade, respeito, amor e família. E uma mulher não precisa desmerecer a outra para validar sua história”.

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