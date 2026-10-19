Carlos Alberto de Nóbrega terá de fazer cirurgia após contrair vírus Coxsackie tipo 2

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega terá que ser submetido a uma cirurgia para inserção de um marcapasso após ter contraído o vírus Coxsackie tipo 2. Internado no Hospital Sírio-Libanês desde a última semana, o apresentador de 90 anos estava sofrendo de um quadro de insuficiência cardíaca, que foi agravado pela contaminação viral.

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A cirurgia de Carlos Alberto estava prevista para esta segunda-feira, 19, mas foi adiada para a próxima terça-feira, 20. O apresentador segue internado, e seu estado de saúde é estável. Famoso por seu papel no humorístico A Praça é Nossa, ele havia ido ao centro médico para investigar uma fadiga e mal-estar que persistiam há alguns meses.

O Coxsackie tipo 2 é um vírus que pode atingir órgãos como coração, pâncreas e sistema nervoso central, levando desde problemas gastrointestinais até a inflamação do músculo do coração. A transmissão acontece através do contato com fezes, áreas e objetos contaminados.

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