Carlos Alberto de Nóbrega aparece pela primeira vez após cirurgia cardíaca

A médica Renata de Nóbrega compartilhou o primeiro registro de seu marido, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, após a realização de uma cirurgia cardíaca. Responsável pelo humorístico A Praça é Nossa, o comediante havia sido submetido a um procedimento para implantação de um marca-passo.

“Correndo tudo bem por aqui”, escreveu Renata, em um registro no qual mostrava o humorista ao lado de um padre, identificado como Antônio Maria.

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