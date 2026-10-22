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Cultura

Carlos Alberto de Nóbrega aparece pela primeira vez após cirurgia cardíaca

Humorista foi submetido a um procedimento para implantação de um marca-passo

Por Flávio Monteiro 22 out 2026, 18h35
Três pessoas sorrindo em um quarto de hospital. Um homem idoso de barba branca está deitado na cama, com uma mulher jovem e um padre de barba grisalha ao seu lado.
Carlos Alberto de Nóbrega em primeira aparição pública pós-cirurgia (Reprodução/Instagram)
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Carlos Alberto de Nóbrega aparece pela primeira vez após cirurgia cardíaca Priorize VEJA no Google

A médica Renata de Nóbrega compartilhou o primeiro registro de seu marido, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, após a realização de uma cirurgia cardíaca. Responsável pelo humorístico A Praça é Nossa, o comediante havia sido submetido a um procedimento para implantação de um marca-passo.

“Correndo tudo bem por aqui”, escreveu Renata, em um registro no qual mostrava o humorista ao lado de um padre, identificado como Antônio Maria.

Padre Antônio Maria, um homem idoso e uma mulher jovem sorriem para a câmera em um quarto de hospital. O padre, à esquerda, veste batina cinza e tem barba branca. O homem idoso, no centro, está sentado na cama do hospital, com uma pulseira de identificação no pulso e usa chinelos marrons. A mulher, à direita, sentada na cama, veste roupa clara e um xale bege. Um monitor de sinais vitais é visível ao fundo. O texto na imagem diz: Padre Antônio Maria Visita abençoada !!! Correndo tudo bem por aqui.
(Reprodução/Instagram)
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