Carlinhos Brown: ‘Recebo visitas de anjos querubins toda noite’

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Em um show energizante na Bahia, Carlinhos Brown revelou que está produzindo um novo álbum, fruto de uma fase de intensa inspiração. Aos 63 anos, o artista se sente “cheio de energia e disposição”, prometendo um trabalho que remete ao início de sua vida. Uma prévia de sua nova fase musical que instiga a curiosidade.

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Ao seu estilo, Carlinhos Brown anunciou que está produzindo um novo álbum para breve. Sem dar detalhes do título ou de uma data específica, o cantor e percussionista assim declarou durante show na comemoração pelas 41 anos do Tivoli EcoResort, na Praia do Forte (BA), neste sábado, 22:

“Nunca me senti tão cheio de energia e disposição quanto agora, aos 63 anos, prestes a fazer 64 (em novembro). Os anjos querubins estão me visitando toda noite, nunca me senti tão inspirado ao longo de toda a vida. Acho que essa luz toda só senti quando saí da barriga da minha mãe. Vocês vão entender o que estou falando em breve, quando eu lançar o álbum que comecei a construir”.

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