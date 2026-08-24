Carlinhos Brown: ‘Recebo visitas de anjos querubins toda noite’
Cantor se apresentou no Tivoli EcoResort, na Praia do Forte, neste sábado, 22
Ao seu estilo, Carlinhos Brown anunciou que está produzindo um novo álbum para breve. Sem dar detalhes do título ou de uma data específica, o cantor e percussionista assim declarou durante show na comemoração pelas 41 anos do Tivoli EcoResort, na Praia do Forte (BA), neste sábado, 22:
“Nunca me senti tão cheio de energia e disposição quanto agora, aos 63 anos, prestes a fazer 64 (em novembro). Os anjos querubins estão me visitando toda noite, nunca me senti tão inspirado ao longo de toda a vida. Acho que essa luz toda só senti quando saí da barriga da minha mãe. Vocês vão entender o que estou falando em breve, quando eu lançar o álbum que comecei a construir”.
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