Carlinhos Brown embarca para show de encerramento de festival em Marrocos
Durante sua apresentação, o cantor baiano fará uma fusão com a cultura Gnaoua, recebendo no palco o artista Hamid El Kasri
Depois de nove anos, o cantor Carlinhos Brown embarca para a África na próxima semana para participar pela segunda vez do Festival D’Essaouira Gnaoua – Musiques du Monde, em Essaouira, em Marrocos.
A apresentação do artista baiano será o marco final do evento e está marcada para 27 de junho, às 22h30.
O festival destaca a importância da cultura local, promovendo encontros inéditos entre os maâlems – mestres da música Gnaoua – com artistas internacionais. Pat Metheny, Marcus Miller, Joe Zawinul e Maceo Parker são algumas das lendas que já passaram pelo evento.
Acompanhado por sua banda, Brown interpretará alguns de seus grandes sucessos, como Magalenha, Velha Infância, Carlito Marron, A Namorada, Já sei namorar, Dandalunda e Maimbê Dandá.
Durante sua apresentação, o cantor baiano fará uma fusão com a cultura Gnaoua, recebendo no palco o artista Hamid El Kasri, repetindo a parceria que aconteceu em 2017.
Um dia antes do show, ele participará do Arbre à palabres, uma das ações que integram o festival, no Institut Fraçais d’Essaouria, onde dividirá com o público um pouco sobre a sua trajetória.