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Cultura

Carla Diaz no Rock in Rio: cadê o preconceito com novelas verticais

Atriz falou à coluna GENTE nesta sexta-feira, 4

Por Tatiana Moura 5 set 2026, 01h06
Mulher loira de cabelos longos e lisos, maquiagem leve, sorri olhando para a câmera, vestindo um top laranja sem alças, em frente a um fundo vermelho com logotipos Sec em branco e raios amarelos
A atriz Carla Diaz (Seara/Divulgação)
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Carla Diaz no Rock in Rio: cadê o preconceito com novelas verticais Priorizar nos meus resultados Google

Carla Diaz esteve no Rock In Rio nesta sexta-feira, 4, para assistir aos shows de rock. Fora das novelas ‘tradicionais’, o foco está nas verticais, mais consumidas na internet. Ainda este ano, a atriz estreia em A Arte do Roubo, de Marcos Jorge, com Reynaldo Gianecchini e Deborah Nascimento. Para o filme, precisou aprender tecido acrobático, comum em circos.

“Tinha um pouco de medo de altura, confesso. Mas esse é o gostoso da minha profissão: me desafiar e quebrar os meus medos. Ultrapassar barreiras que eu nunca, acho que como Carla, viveria. Então, por meio das minhas personagens, eu aprendo muito”, declarou.

Outro desafio que viveu no último ano foi interpretar uma vilã em novela vertical, novo gênero da dramaturgia que cresceu na internet. “Nenhum preconceito, pelo contrário. Quando me vem um desafio, eu sou, acho que, uma das primeiras a falar: ‘Opa, pera aí, deixa eu ver’. Porque eu entendo que hoje a gente tem novas plataformas a cada instante, praticamente. Com a chegada da internet, muita coisa mudou. Novela vertical é um novo formato incrível, que já é muito famoso lá fora e que agora o Brasil está consumindo mais. Então que venham mais novelas verticais, porque a gente tem equipes incríveis, muitos atores incríveis, maravilhosos, que precisam também de oportunidades. E eu acho que o formato vertical vem para abrir portas para muita gente também”, concluiu.

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