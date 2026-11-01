Carioca, por que Johnny Massaro precisou ser ‘alfabetizado’ para interpretar pernambucano

Destaque em séries e filmes lançados recentemente, Johnny Massaro é protagonista em Delegado, produção do Canal Brasil que estreou na quinta-feira, 30. O ator interpreta Felipe, um jovem de Pernambuco que sofre choque de realidade ao entrar para uma delegacia na cidade. Ao lado de Alice Carvalho, ele descobre como é a vida real.

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Felipe assume uma delegacia, mas não sabe lidar com as corrupções, tráfico local e precarização do sistema policial. Além disso, os pais não aceitam a profissão que o filho escolheu. “ Ele é um cara super idealista, esperançoso, com uma sensação de injustiça forte, mas vai se deparar com a realidade, tem essa contradição”, explica Johnny.

Apesar de ter sido escolhido para interpretar o protagonista, Johnny não é do nordeste – e sim, carioca. Durante a preparação, precisou de ajuda dos colegas para conseguir chegar ao sotaque ideal. “Esse é uma dos pontos mais delicados pra mim, porque eu era o único sudestino num elenco, quase majoritariamente nordestino. Tive uma alfabetização do sotaque de Pernambuco. Espero que não dê pra perceber que sou do Rio de Janeiro”, brinca.

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O ator esteve em Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, indicada ao Emmy Internacional como Melhor Telefilme ou Minissérie. A produção fala sobre o início da epidemia de AIDS e HIV, no início da década de 1980, no Brasil. O resultado só sai dia 23 de novembro, mas Johnny está ansioso. “Foi uma surpresa grande e, ao mesmo tempo não tanta, porque essa série não me cansa de surpreender. Joga luz sobre temas sensíveis de uma forma honesta. Sei de dentro que todo mundo estava imbuído em contar aquela história”.