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Cultura

Cara de Barro, primeiro filme de terror da DC, ganha trailer inédito

O longa vai acompanhar a origem do clássico vilão do Batman

Por Pedro Godoy 22 jul 2026, 15h00
Homem loiro com capuz escuro e rosto coberto por uma máscara transparente, com a bandeira dos EUA e prédios ao fundo
Cara de Barro, primeiro filme de terror da DC, ganha trailer inédito (Warner Bros/Divulgação)
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Cara de Barro, primeiro filme de terror da DC, ganha trailer inédito Priorizar nos meus resultados Google

Cara de Barro, novo terror corporal da DC Studios, ganhou um trailer inédito nesta quarta-feira, 22. O vilão da galeria do Batman, que se transforma em um monstro de argila, será interpretado por Tom Rhys Harries. O filme conta com a direção de James Watkins, conhecido por seus trabalhos em Sem Saída (2008), Atentado em Paris (2016) e Não Fale o Mal (2024).

Confira o trailer:

Na trama, acompanhamos a ascensão meteórica de Matt Hagen, de garoto das ruas de Gotham a astro de Hollywood, tragicamente interrompida quando as ações de um chefão do crime local o deixam horrivelmente desfigurado. Abandonado por sua equipe e sem mais nada a perder, Matt busca um tratamento de ponta que, como se fosse um milagre, devolve sua antiga aparência, mas também afeta de forma inesperada sua percepção da realidade, levando-o a uma espiral de destruição movida por uma sede insaciável de vingança.

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O personagem foi criado por Bill Finger e Bob Kane para os quadrinhos da DC Comics e se tornou um dos antagonistas mais conhecidos do Cavaleiro das Trevas, famoso por sua habilidade de mudar de forma.

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Cara de Barro chega aos cinemas brasileiros em 22 de outubro.

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