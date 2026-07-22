Cara de Barro, primeiro filme de terror da DC, ganha trailer inédito

Cara de Barro, novo terror corporal da DC Studios, ganhou um trailer inédito nesta quarta-feira, 22. O vilão da galeria do Batman, que se transforma em um monstro de argila, será interpretado por Tom Rhys Harries. O filme conta com a direção de James Watkins, conhecido por seus trabalhos em Sem Saída (2008), Atentado em Paris (2016) e Não Fale o Mal (2024).

Confira o trailer:

Na trama, acompanhamos a ascensão meteórica de Matt Hagen, de garoto das ruas de Gotham a astro de Hollywood, tragicamente interrompida quando as ações de um chefão do crime local o deixam horrivelmente desfigurado. Abandonado por sua equipe e sem mais nada a perder, Matt busca um tratamento de ponta que, como se fosse um milagre, devolve sua antiga aparência, mas também afeta de forma inesperada sua percepção da realidade, levando-o a uma espiral de destruição movida por uma sede insaciável de vingança.

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O personagem foi criado por Bill Finger e Bob Kane para os quadrinhos da DC Comics e se tornou um dos antagonistas mais conhecidos do Cavaleiro das Trevas, famoso por sua habilidade de mudar de forma.

Cara de Barro chega aos cinemas brasileiros em 22 de outubro.