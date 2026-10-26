Pós-eleição: fique por dentro de tudo! Assine o digital por R$ 9,90/mês e acompanhe análises exclusivas! 📰

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
PLATAFORMA ESPECIAL

Mapa interativo: Descubra como a sua cidade votou

EXPLORAR →
Cultura

‘Cara-de-Barro’ e mais: cinco filmes de terror estrelados por super-heróis

Mistura entre gêneros é fortuita — novo lançamento do Universo DC dominou as bilheterias no país durante o final de semana de eleição

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h04 | Atualizado em 26 out 2026, 15h35
Homem loiro com expressão de angústia, rosto parcialmente coberto pela mão, refletido em uma vitrine iluminada por luzes neon vermelhas e amarelas, com um letreiro de néon vermelho à esquerda
Tom Rhys Harries em 'Cara-de-Barro' (Warner/Divulgação)
Continua após publicidade
‘Cara-de-Barro’ e mais: cinco filmes de terror estrelados por super-heróis Priorize VEJA no Google

Brasileiros que buscaram abstrair da eleição presidencial neste final de semana, entre 22 e 25 de outubro, levaram o filme de terror Cara-de-Barro ao topo das bilheterias, segundo dados da Rentrak. O novo capítulo do Universo Cinematográfico DC foi visto por cerca de 166 700 pessoas e levantou mais de 4 milhões em bilheteria, desbancando VerityStreet Fighter Minha Melhor Amiga. Esta, porém, não é a primeira vez que uma história baseada em quadrinhos sobre homens que voam se mistura ao cinema dedicado aos monstros e ao medo. Relembre — ou descubra — outros cinco frutos desta união:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

Fãs do Universo Marvel talvez pensem no cineasta americano Sam Raimi como mente por trás da trilogia do Homem-Aranha estrelada por Tobey Maguire nos anos 2000, mas o diretor fez seu nome nos anos 1980 como pai da franquia A Morte do Demônio, por meio da qual elaborou efeitos especiais grotescos inesquecíveis e muito sádicos. Sua estilização própria do cinema de gênero reluz em alguns momentos do segundo Doutor Estranho, especialmente quando a vilã Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) se entrega à escuridão.

Brightburn – Filho das Trevas (2019)

E se Clark Kent não fosse um alienígena de boa índole, mas um garoto problemático, incapaz de controlar os próprios poderes ou de sentir empatia pelos humanos que o acolhem? Em Brightburn, a chegada do garoto Brandon (Jackson A. Dunn) à Terra é assim, e cabe aos seus pais adotivos lidar com as consequências e buscar alguma forma de impedi-lo de destruir tudo que toca.

Continua após a publicidade

Constantine (2005)

Criado pelo conceituado Alan Moore, de Watchmen, junto aos ilustradores Stephen R. Bissette e John Totleben, Constantine (Keanu Reeves) é um detetive do mundo paranormal que realiza exorcismos rotineiramente e é capaz de detectar aqueles que carregam alguma linhagem de anjos ou demônios. Quando a irmã da policial Angela Dodson (Rachel Weisz) morre sob circunstâncias misteriosas, cabe a ele provar que a causa não se trata de um suicídio, investigação que o leva a canto obscuros da cidade de Los Angeles.

Siga

Blade: O Caçador de Vampiros (1998)

Continua após a publicidade

Impossível falar sobre a intersecção entre super-heróis e o universo do terror sem citar Blade, guerreiro meio-vampiro, meio-humano que protege as pessoas comuns de ameaças inimagináveis do mundo sobrenatural. Wesley Snipes se tornou sinônimo ao personagem devido ao desempenho na trilogia, que se encerrou em 2004. Desde então, um reboot quase chegou a ser produzido com o vencedor do Oscar Mahershala Ali no papel, mas acabou descartado — talvez devido ao medo da sombra imposta pelo passado.

O Vingador Tóxico (1984)

Continua após a publicidade

Mais peculiar dos títulos da lista, O Vingador Tóxico é um dos títulos mais famosos do estúdio Troma, amado por um séquito fiel de admiradores do cinema trash. Na trama, um garoto da limpeza cai em um tanque de material radioativo e busca se vingar daqueles que permitiram a falha de segurança, tornando-se um herói às avessas. Um remake com Peter Dinklage e Elijah Wood foi lançado em 2025.

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Cinema
Em Cartaz
Filme de terror
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetido
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).