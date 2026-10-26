‘Cara-de-Barro’ e mais: cinco filmes de terror estrelados por super-heróis

Brasileiros que buscaram abstrair da eleição presidencial neste final de semana, entre 22 e 25 de outubro, levaram o filme de terror Cara-de-Barro ao topo das bilheterias, segundo dados da Rentrak. O novo capítulo do Universo Cinematográfico DC foi visto por cerca de 166 700 pessoas e levantou mais de 4 milhões em bilheteria, desbancando Verity, Street Fighter e Minha Melhor Amiga. Esta, porém, não é a primeira vez que uma história baseada em quadrinhos sobre homens que voam se mistura ao cinema dedicado aos monstros e ao medo. Relembre — ou descubra — outros cinco frutos desta união:

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

Fãs do Universo Marvel talvez pensem no cineasta americano Sam Raimi como mente por trás da trilogia do Homem-Aranha estrelada por Tobey Maguire nos anos 2000, mas o diretor fez seu nome nos anos 1980 como pai da franquia A Morte do Demônio, por meio da qual elaborou efeitos especiais grotescos inesquecíveis e muito sádicos. Sua estilização própria do cinema de gênero reluz em alguns momentos do segundo Doutor Estranho, especialmente quando a vilã Feiticeira Escarlate (Elizabeth Olsen) se entrega à escuridão.

Brightburn – Filho das Trevas (2019)

E se Clark Kent não fosse um alienígena de boa índole, mas um garoto problemático, incapaz de controlar os próprios poderes ou de sentir empatia pelos humanos que o acolhem? Em Brightburn, a chegada do garoto Brandon (Jackson A. Dunn) à Terra é assim, e cabe aos seus pais adotivos lidar com as consequências e buscar alguma forma de impedi-lo de destruir tudo que toca.

Continua após a publicidade

Constantine (2005)

Criado pelo conceituado Alan Moore, de Watchmen, junto aos ilustradores Stephen R. Bissette e John Totleben, Constantine (Keanu Reeves) é um detetive do mundo paranormal que realiza exorcismos rotineiramente e é capaz de detectar aqueles que carregam alguma linhagem de anjos ou demônios. Quando a irmã da policial Angela Dodson (Rachel Weisz) morre sob circunstâncias misteriosas, cabe a ele provar que a causa não se trata de um suicídio, investigação que o leva a canto obscuros da cidade de Los Angeles.

Blade: O Caçador de Vampiros (1998)

Continua após a publicidade

Impossível falar sobre a intersecção entre super-heróis e o universo do terror sem citar Blade, guerreiro meio-vampiro, meio-humano que protege as pessoas comuns de ameaças inimagináveis do mundo sobrenatural. Wesley Snipes se tornou sinônimo ao personagem devido ao desempenho na trilogia, que se encerrou em 2004. Desde então, um reboot quase chegou a ser produzido com o vencedor do Oscar Mahershala Ali no papel, mas acabou descartado — talvez devido ao medo da sombra imposta pelo passado.

O Vingador Tóxico (1984)

Continua após a publicidade Mais peculiar dos títulos da lista, O Vingador Tóxico é um dos títulos mais famosos do estúdio Troma, amado por um séquito fiel de admiradores do cinema trash. Na trama, um garoto da limpeza cai em um tanque de material radioativo e busca se vingar daqueles que permitiram a falha de segurança, tornando-se um herói às avessas. Um remake com Peter Dinklage e Elijah Wood foi lançado em 2025. O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA. Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir: Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial