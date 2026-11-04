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Cultura

Capuz, terço e biografia: três destaques da visita de Bob Dylan ao papa

Em audiência privada, o cantor conversou sobre paz, trocou presentes e virou meme pelo visual todo preto ao lado da batina branca

Por Lucas Almeida 4 nov 2026, 16h49
Bob Dylan, com capuz preto e lenço de bolinhas, aperta a mão de um homem de batina branca e solidéu, que sorri. Ao fundo, uma estante de livros.
O Papa Leão XIV encontra-se com o cantor americano Bob Dylan (Simone Risoluti/Getty Images)
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Capuz, terço e biografia: três destaques da visita de Bob Dylan ao papa Priorize VEJA no Google

O papa Leão XIV recebeu nesta quarta-feira, 4, o cantor e compositor Bob Dylan em audiência privada no Palácio Apostólico, no Vaticano. O encontro foi articulado pelo padre jesuíta Antonio Spadaro, que no início do ano já havia levado Patti Smith ao papa.

Dylan, de 85 anos, está em Roma para um show nesta quinta-feira, 5, no Palazzo dello Sport, parte da turnê Rough and Rowdy Ways. Veja três pontos altos da visita:

O figurino

Nas fotos, o contraste chamou atenção: o papa com a batina branca de costume e Dylan todo de preto, de casaco, luvas e moletom com o capuz na cabeça. Nas redes, a cena rendeu comparações com os vilões de Star Wars. “Por que o Bob Dylan está parecendo o Palpatine?”, escreveu um usuário no X (antigo Twitter), enquanto outro brincou com Darth Vader e a legenda “Leão… você é o nosso pai”. Uma pessoa ainda lembrou o histórico do músico: “Ele não foi receber o Nobel. Mas foi encontrar o Santo Padre”.

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A conversa e os presentes

A audiência foi breve, com cumprimentos e algumas trocas bem-humoradas, feitas sentados à mesa. De acordo com o Vaticano, os dois conversaram sobre paz. O papa deu um terço ao músico, que retribuiu com um exemplar de Crônicas: Volume Um, sua autobiografia.

Um papa fã

Leão XIV, de 71 anos, nascido em Chicago, é conhecido como admirador de Dylan. Em julho, no prefácio do livro Desarmada e Desarmante: A Paz É um Dom, lançado pela Livraria Editora Vaticana, citou versos de Go Away You Bomb para alertar contra o rearmamento global e as armas nucleares. Na letra, escrita em 1963, em plena Guerra Fria, Dylan se dirige à bomba atômica e a condena por ser uma criação do homem. A música nunca foi gravada oficialmente, e o manuscrito só veio a público em 2013.

Não é o primeiro papa na trajetória do Nobel de Literatura. Em 1997, Dylan tocou Blowin’ in the Wind, Knockin’ on Heaven’s Door e A Hard Rain’s A-Gonna Fall para João Paulo II e cerca de 300 mil jovens no Congresso Eucarístico Nacional, em Bolonha, e subiu ao palco papal para apertar a mão do pontífice.

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TAGS:
Bob Dylan
O Som e a Fúria
Papa Leão XIV
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