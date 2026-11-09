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Cultura

Capital Inicial fará show único em São Paulo para celebrar 45 anos de carreira

Apresentação, em junho de 2027, terá Dado Villa-Lobos, Lenine e Zélia Duncan como convidados e será gravada para documentário da banda

Por Lucas Almeida 9 nov 2026, 16h52
Seis homens adultos, em preto e branco, posam para a câmera. Um usa boné, outro óculos escuros, e um terceiro apoia o queixo na mão, com anel no dedo.
Capital Inicial fará show único em São Paulo (Pedro Dimitrow/Divulgação)
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Capital Inicial fará show único em São Paulo para celebrar 45 anos de carreira Priorize VEJA no Google

O Capital Inicial vai comemorar 45 anos de carreira com um show único no Nubank Parque, em São Paulo, em 5 de junho de 2027. Segundo a organização, será a maior apresentação da banda em estádio, e o espetáculo não terá outra edição.

O repertório será dividido em três atos. O primeiro revisita o rock de Brasília, com faixas antigas e músicas da Legião Urbana. O segundo passa pela fase do Acústico MTV, e o terceiro reúne os sucessos elétricos. A banda promete incluir canções pedidas pelos fãs, fora do roteiro habitual das turnês.

Dado Villa-Lobos, Lenine, Zélia Duncan e Kiko Zambianchi participam da noite. A presença do guitarrista da Legião faz sentido: as duas bandas têm origem comum no Aborto Elétrico, grupo punk de Brasília que reunia Renato Russo e os irmãos Fê e Flávio Lemos no fim dos anos 1970.

O show será registrado para o documentário do Capital, dirigido por Otavio Juliano, de Sepultura Endurance e da ópera rock Doze Flores Amarelas, dos Titãs.

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A pré-venda, exclusiva para fãs cadastrados no site oficial da banda, vai das 10h de quarta-feira, 11, às 10h de quinta, 12. A venda geral começa na quinta, às 12h pela Ticketmaster e às 13h na bilheteria oficial, sem taxa de serviço. Os ingressos, que variam entre 100 reais (cadeira superior) e 420 reais (pista premium) no primeiro lote, podem ser parcelados em até três vezes sem juros.

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