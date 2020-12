Cantora lamenta que sua música tenha sido usada em explosão em Nashville

A cantora britânica Petula Clark, 88 anos, disse estar consternada e decepcionada por sua música Downtown ter sido ouvida dos alto-falantes de um veículo cheio de explosivos, que foi detonado na sexta-feira, 26, em Nashville, nos Estados Unidos. A artista postou uma mensagem nesta terça-feira, 29, nas redes sociais lamentando o ocorrido.

Momentos antes da explosão, o carro reproduziu um aviso sonoro, com a música Downtown ao fundo, de que carregava uma bomba e pedia para as pessoas evacuarem o local. “De todas as milhares de músicas – por que essa?”, escreveu Petula. A cantora disse ainda que sua música ficou conhecida por levar conforto e alegria para muitas pessoas, mas que “você pode ler outra coisa nessas palavras – dependendo do seu estado de espírito.”

A letra da música, que tem um ritmo alegre e descontraído, escrita por Tony Hatch e lançada em 1964, diz: “Quando você está sozinho e a vida faz você se sentir solitário, você sempre pode ir para o centro da cidade”. A faixa foi inspirada pelas luzes do centro de Nova York. “Eu gostaria de abraçar Nashville – dar um abraço em todos vocês – e desejar amor, um feliz e saudável ano novo”, escreveu. Esta não é a primeira vez que uma música pop é interpretada de maneira errada e ajudou a inspirar outras tragédias. O hit Helter Skelter, dos Beatles, por exemplo, inspirou Charles Manson a liderar uma onda de assassinatos em 1969, na Califórnia.

De acordo com as autoridades americanas, o autor do atentado foi Anthony Quinn Warner, 63 anos, que morreu durante a detonação. A motivação para o ataque ainda está sendo investigada. Warner tinha se aposentado recentemente e vivia sozinho. Momentos antes da explosão, testemunhas disseram que ouviram um alarme sonoro vindo de um motorhome que dizia que uma bomba seria detonada em 15 minutos. Os policiais rapidamente foram ao local, mas a bomba explodiu antes. A explosão danificou 40 lojas comerciais e interrompeu o serviço de celular e internet da cidade. Três pessoas tiveram ferimentos leves e, além do criminoso, ninguém morreu.