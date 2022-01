Cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morre aos 56 anos

Morreu nesta quarta-feira, 26, a cantora gospel e pastora Ludmila Ferber. A confirmação do óbito foi feita por sua gravadora, Sony Music Gospel. Desde 2018, a artista lutava contra um câncer de pulmão. Ludmila tinha 56 anos e vivia no Rio de Janeiro, onde nasceu, com as filhas Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino.

Nascida em 8 de agosto de 1965, a artista começou a carreira de cantora como integrante do grupo Koinonya, de 1992 a 1999, ao lado de nomes como Kleber Lucas, Alda Célia e Bené Gomes. Mas foi apenas em 1996, paralelamente aos trabalhos na banda, que seu nome começou a se destacar no cenário gospel em carreira solo. Canções como Sonho de Deus, Nunca Pare de Lutar, Ouço Deus Me Chamar e Sopra Espírito marcaram sua trajetória. Seu último álbum, Um Novo Começo, lançado em 2019, foi feito quando a cantora já travava a batalha contra o câncer.

Nas redes sociais, amigas próximas como as cantoras gospel Fernanda Brum e Cassiane, lamentaram a perda de Ludmila.