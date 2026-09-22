Cantora brasileira expõe violência sofrida durante casamento com sul-coreano

Conhecida pela participação no reality Meu Namorado Coreano, a cantora Morena Monaco confirmou que sofreu agressões de seu ex-marido, Su-woong Kim, durante o período em que estavam casados. O esclarecimento foi divulgado nesta terça-feira, 22, por meio da assessoria de imprensa de Morena, após informações sobre o caso virem a público.

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“As agressões mencionadas ocorreram em Brasília, durante o casamento da artista. Na ocasião, Morena decidiu perdoar o então marido e tentou reconstruir a relação, acreditando que seria possível superar o episódio e seguir em frente com o casamento”, diz a nota. “A tentativa, no entanto, não aconteceu como ela esperava”, completa.

Morena Monaco teria compartilhado o caso com pessoas próximas, mas não trouxe as informações a público até o vazamento do ocorrido. A mineira foi a única das cinco brasileiras que participaram do reality show a se casar com seu namorado sul-coreano. Ela conheceu Su-woong através de um aplicativo de relacionamento em 2024, quando foi até a Coreia do Sul para gravar um videoclipe.

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