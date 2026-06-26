Cantor venezuelano cobra ação militar para localizar vítimas de terremotos

O cantor venezuelano Danny Ocean utilizou o X, antigo Twitter, para cobrar as autoridades do país acerca da localização de pessoas desaparecidas em meio aos escombros dos dois terremoto ocorrido na noite de quarta-feira, 24. “Já se passaram 24 horas desde a catástrofe. Por que não estamos vendo uma movimentação militar massiva?”, questionou o artista. Segundo ele, apenas civis e certas organizações estão nas ruas, colaborando em busca de sobreviventes. “Ainda há tempo para salvar vidas”, frisou.

Ya se cumplieron las 24horas de esta catástrofe, que pasó con el despliegue militar masivo? Por qué no los vemos MASIVAMENTE en las calles? Solo vemos civiles y ciertos organismos apoyando y trabajando en conjunto. TODAVÍA HAY TIEMPO DE SALVAR VIDAS! — Danny Ocean (@Dannocean) June 25, 2026

Além do protesto, Ocean tem utilizado as redes sociais para compartilhar informações acerca de centros de doação de sangue e medidas simples que podem ajudar vítimas da tragédia — como liberar o acesso de redes Wi-Fi, para que certas pessoas consigam se conectar à rede e pedir ajuda.

Ocean também compartilhou outra queixa sobre a atuação do exército venezuelano: “Eles enviam milhares de soldados e tanques para as ruas quando há um protesto público, mas agora que o povo precisa deles, a maioria está visivelmente ausente. Resta a impotência e a dor”, escreveu outra usuária da rede.

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O cantor é conhecido pelo sucesso Me Rehúso e participou da abertura da Copa do Mundo 2026 no México, dividindo o gramado com Shakira, Maná e outras atrações.

O terremoto duplo na Venezuela

Até o momento, o número de mortos pela tragédia chega a 589 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Os sismos ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades diferentes, segundo os dados do USGS.

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Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país.

Na quinta-feira, a presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

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