Cantor sertanejo Rodolffo usa arma para matar barata em casa

O cantor Rodolffo, da dupla sertaneja com Israel, matou uma barata com um tiro dentro de casa. O sertanejo registrou o momento em vídeo e compartilhou a cena nas redes sociais, na quarta-feira, 9.

Nas imagens, Rodolffo aparece sem camisa e segurando uma arma de pressão. Enquanto ele se prepara para atirar, uma mulher que grava a cena comenta: “Está acabando com as suas munições”. Em seguida, a câmera mostra a barata no alto de uma parede. O sertanejo mira e dispara contra o inseto, que cai no chão. “Agora matou!”, comemora a pessoa que está atrás da câmera.

Depois do disparo, Rodolffo aparece novamente com a arma em mãos e brinca com a situação: “Você quer o que, moço? Não entra no meu quintal, não”. Pelas imagens, o equipamento aparenta ser uma carabina de pressão.

Rodolffo ganhou projeção nacional também ao participar do BBB 21. Na música, mantém a parceria com Israel, com quem formou a dupla Israel & Rodolffo.

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