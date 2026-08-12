Cantor sertanejo criticado por Ratinho por visual se pronuncia fora do SBT

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O cantor Tiago Piquilo se pronunciou sobre o comentário de Ratinho no SBT, onde o apresentador o chamou de “cara de vado” após pintar o cabelo. Apesar da repercussão e denúncia de homofobia, Piquilo afirmou não ter se sentido ofendido, pedindo para que a fala seja vista como uma brincadeira entre amigos de longa data.

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O cantor Tiago Piquilo se pronunciou sobre a repercussão do comentário feito por Ratinho durante o Programa do Ratinho, no SBT, quando o apresentador afirmou que ele estava com “cara de v*ado” após pintar o cabelo de loiro. A fala provocou reação fora das telas e levou a uma denúncia de homofobia contra o apresentador.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Tiago afirmou que não se sentiu ofendido ou constrangido e pediu que o episódio fosse analisado levando em conta a amizade de mais de duas décadas entre os dois. “As pessoas estão perguntando se eu estou bravo, chateado, se eu fiquei constrangido. Entendo que é um assunto muito sério, delicado e sensível. Respeito profundamente quem se sentiu incomodado ou ofendido, mas conheço o Ratinho há mais de 22 anos. Ele é um cara que eu amo de paixão e tenho um respeito profundo”, disse.

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O sertanejo ressaltou que entende o incômodo provocado pela declaração e respeita quem tenha se sentido ofendido, mas garantiu que interpretou a fala como uma brincadeira entre amigos. “Não me senti ofendido ou magoado como as pessoas colocaram. Acho que somente eu posso dizer como eu me senti. Sempre dei todas as liberdades do mundo para ele. Imagina dois amigos em uma sala, ao vivo, para o Brasil todo, com essa liberdade?”, declarou.

Ao final, Piquilo pediu para que reavaliem a maneira como ele interpretou a fala do apresentador. “Processem com um pouquinho de mais leveza o que eu vivi ali com o Ratinho no palco. Tenho certeza absoluta do respeito que ele tem por mim e ele sabe do respeito que eu tenho por ele. Estou aqui de livre e espontânea vontade para dizer isso para vocês. A gente não precisa concordar com tudo na vida, mas a gente pode observar algumas situações com a realidade de cada um e a amizade de cada um”, completou.

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