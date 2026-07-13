Cantor Fabio Nogara, o detentor das obras de Orides Fontela, homenageada da Flip

O cantor e compositor Fabio Nogara marcará presença na 24ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), de 22 a 26 de julho, como representante dos direitos autorais da poeta Orides Fontela, homenageada deste ano – sua avó paterna era prima dela.

A avó de Fabio e Orides nasceram na mesma casa, com quintal compartilhado. Hoje ele representa também outros 15 primos que possuem uma porcentagem desses direitos. Fabio é como um “zelador” dos direitos e atual representante da família. Convidado pela organização do evento, o artista participa pela primeira vez da Flip, representando o legado literário de uma das vozes mais importantes da poesia brasileira contemporânea. A editora irá relançar os cinco títulos da poeta: Transposição, Helianto, Alba (Prêmio Jabuti), Rosácea e Teia (Prêmio APCA).

“Tenho muita admiração por toda a trajetória literária dela e recebi essa função com muito carinho. Para mim é uma honra representá-la, ainda mais em um evento como a Flip”, afirma o cantor.

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A participação do cantor na Flip também está alinhada ao papel do artista em conciliar sua carreira musical com a produção cultural em manifestações artísticas Brasil afora.

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Após a Festa Literária, ele viaja na sexta-feira, dia 25/7, para São João da Boa Vista (SP) e acompanhará o Festival Assad, um dos principais eventos de música instrumental do país.

Natural de São João da Boa Vista (SP), Fabio é cantor, compositor de música brasileira e membro votante da Academia Latina da Gravação. Ao interpretar as canções Feira de Mangaio, Casinha Branca e Onde Anda Você, conquistou mais de 100 milhões de reproduções e visualizações nas redes sociais.

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O artista lançou em 2021 o EP inteiramente autoral, Mosaico, no ano de 2024 mesclou em Solitud” seu repertório autoral com obras de compositores como Chico César, Peninha e Paulinho Moska e em 2025 o álbum Fabio Nogara canta Flávio Venturini. O trabalho do artista também inclui singles como Leve e Suave, Tudo Outra Vez, em parceria com o ator e cantor Silvero Pereira, e o recente lançamento Nossa Canção, ao lado de Luiz Ayrão.

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