Cannes homenageia ‘O Show de Truman’ em pôster, veja cartazes históricos

“Uma celebração poética da busca insuperável por expressão e liberdade.” Esta é a premissa da 75ª edição do Festival de Cannes, cujo pôster homenageia uma cena clássica do cinema americano: em O Show de Truman, Truman Burbank, vivido por Jim Carrey, sobe as escadas para se libertar, finalmente, do falso mundo onde vivera sob ilusão durante toda sua vida. A cena decisiva foi escolhida, segundo a organização do evento, por “incitar os espectadores não apenas a experimentar a fronteira entre a realidade e sua representação, mas a refletir sobre o poder da ficção, entre manipulação e catarse”. Da mesma maneira, Cannes permite que o público veja a verdade dos artistas no momento em que adentram seu icônico tapete vermelho, segundo o conceito.

O festival, que acontece entre 17 e 28 de maio, tradicionalmente estampa em seus cartazes filmes e artistas europeus, sobretudo franceses. No entanto, em 2021 Cannes uniu elementos da Riviera Francesa à imagem do diretor americano Spike Lee — ele teria sido presidente do júri no ano de 2020, quando o festival foi cancelado em decorrência da pandemia. A comunidade cinéfila anseia ano após ano pela revelação do pôster do evento, e ao longo do tempo se deparou com imagens marcantes para acrescentar ao repertório. Em 2019, a homenageada foi Agnès Varda, cineasta francesa que morreu naquele ano, em um belo cartaz de tons alaranjados.

Voltando um pouco na história, o pôster da primeira edição do Festival de Cannes foi idealizado pelo francês Jean-Gabriel Domergue, pintor especializado em retratar jovens parisienses. O evento, programado para setembro de 1939, acabou nunca acontecendo em decorrência da entrada da França na II Guerra Mundial. Outro cartaz de encher os olhos é o de 1985, que homenageia Eadweard Muybridge, britânico pioneiro da fotografia de movimento que criou um dos primeiros exemplos de cinematografia. A imagem, concebida pela agência Information et Stratégie, divide os movimentos de um casal de dançarinos em 24 cenas, além de simbolizar a evolução do cinema na passagem do preto e branco para o colorido. Na linha de celebrar personalidades proeminentes do cinema mundial, o pôster de 2012 também é um primor, ao trazer uma elegante Marilyn Monroe soprando a vela de um bolo. A fotografia é de Otto L. Bettmann. Naquele ano, completaram-se 50 anos da morte da estrela de Hollywood.