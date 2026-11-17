O Festival de Cannes divulgou um comunicado nesta terça-feira, 17, em que condena a perseguição judicial contra o cineasta iraniano Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro de 2025 por Foi Apenas um Acidente, e pede mobilização internacional para evitar que ele volte à cadeia. A reação vem semanas depois de um tribunal revolucionário de Teerã condenar o diretor a mais cinco anos de prisão, decisão que também prevê a apreensão de seu passaporte e o proíbe de viajar e de usar redes sociais por dois anos.

“Ao lado de artistas, festivais e instituições culturais de todo o mundo, o Festival de Cannes convoca a comunidade internacional a se mobilizar e fazer ouvir sua voz coletiva para impedir seu encarceramento”, afirmou o evento. O comunicado pede ainda o fim das sanções que impedem Panahi de viajar, criar e se expressar livremente.

A nova condenação se soma a uma pena de um ano de prisão e dois anos de restrição de viagens, determinada em outro processo em 2025. Um terceiro caso, relacionado à atividade cinematográfica de Panahi, continua em andamento. A relação do diretor com as autoridades iranianas se estende por mais de duas décadas. Em 2010, ele foi proibido de filmar, falar com a imprensa e deixar o país, mas continuou produzindo clandestinamente. Em 2022, voltou a ser preso e passou cerca de sete meses na cadeia.

Mesmo após as sucessivas condenações, Panahi recusou-se a se exilar. Em março de 2026, retornou ao Irã depois de uma temporada no exterior para divulgar o filme, drama inspirado em suas experiências no cárcere. Em entrevista à Variety, antes da nova sentença, explicou sua decisão: “Sou o tipo de pessoa que precisa estar em seu país. Preciso respirar lá e trabalhar lá. E, mesmo que queiram levar adiante essa sentença de prisão, podem fazê-lo. Nada vai mudar minha decisão de voltar”.

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A ligação do cineasta com Cannes é antiga. Em 1995, seu primeiro longa-metragem, O Balão Branco, recebeu a Câmera de Ouro. Em 2010, foi convidado a integrar o júri do festival, mas, impedido de comparecer por estar detido, teve sua cadeira deixada vazia na cerimônia de abertura. Quinze anos depois, voltou ao evento para receber a Palma de Ouro. Ao defender o diretor, o festival ressaltou que sua liberdade não diz respeito apenas a um cineasta, mas ao direito de qualquer artista trabalhar sem medo da prisão.

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