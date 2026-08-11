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Cultura

Candidata a deputada, Silvia Abravanel declara patrimônio de 47,5 milhões de reais

Filha de Silvio Santos, ex-apresentadora do SBT vai tentar cargo de deputada federal nas eleições de 2026

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 19h11 | Atualizado em 11 ago 2026, 19h34
Silvia Abravanel
Silvia Abravanel  (Rogério Pallatta/ SBT/Reprodução)
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Filha nº 2 de Silvio Santos (1930-2024), Silvia Abravanel é candidata a deputada federal em São Paulo pelo partido PSD (Partido Social Democrático) e declarou um patrimônio pomposo de mais de 47 milhões e meio de reais, conforme consta no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.

Ex-apresentadora do Sábado Animado, do SBT, Silvia também é uma das herdeiras da emissora. De acordo com as informações divulgadas, o valor total exato de seus bens é de R$ 47.546.965,91, somando investimentos, imóveis, títulos de capitalização, contas bancárias, valores em contas no exterior e até processos judiciais. 

Entre os maiores valores estão uma aplicação em LCI do Santander, avaliada em mais de R$ 17,2 milhões, e uma mansão declarada por R$ 7,5 milhões.

O principal item financeiro da relação é a LCI do Banco Santander, com valor de R$ 17.256.150,83. Também aparecem uma LCA da mesma instituição, de R$ 558.675,55, títulos de capitalização do Bradesco, de R$ 367.300,11, e um CDB de R$ 11.255,83.

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Chama a atenção a declaração de 87 centavos em uma caderneta de poupança no Bradesco. 

No patrimônio imobiliário, Silvia declara uma casa avaliada em R$ 7,5 milhões, além de outro imóvel residencial de R$ 1,784 milhão e um prédio de dois pavimentos estimado em R$ 997.500. Há ainda um apartamento avaliado em R$ 844.529,94 e uma participação de 35,057427% em um imóvel rural de 23,5 hectares, no município de Cesário Lange, no interior de São Paulo, declarado por R$ 1,5 milhão.

A relação também revela valores vinculados a empresas e processos judiciais. Silvia declara R$ 6.796.301 em depósito judicial referente ao ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), e outros R$ 2.515.745 relacionados ao mesmo processo. Há ainda um aporte de R$ 2.308.579,19 para futuro aumento de capital da SLA Produções Artísticas, feito com o objetivo de viabilizar a compra de um imóvel comercial.

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Nas participações empresariais, aparecem quotas da SLA Participações Ltda., em duas empresas diferentes, no valor de R$ 100 000 cada, além de participação na SLA Produções Artísticas. Também consta o capital social da Kolonia Kids Eirelli, de R$ 88 000. No exterior, a declaração registra ações da Grateful Limited, sediada nas Bahamas, avaliadas em R$ 4.786.846,59, além de uma conta corrente no Citibank de Nova York com saldo equivalente a R$ 29.248.

A composição do patrimônio mostra de Silvia Abravanel mostra uma concentração relevante em aplicações financeiras e imóveis, ao lado de participações societárias e ativos internacionais. 

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