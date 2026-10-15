Canções de ninar e família completa: a nova rotina de Lady Gaga

A cantora Lady Gaga tem se adaptado bem à nova rotina como mãe. Informações divulgadas pela revista americana People apontam que a diva tem passado a maior parte de seus dias ao lado da filha bebê, Rose Bean, dedicando-se a cantar para a pequena.

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“Ela é gentil, protetora e adora cantar para a Rose. Ela tem cantado La Vie en Rose e canções de ninar noturnas para ela”, afirmou uma fonte próxima à Gaga. Embora a artista não tenha deixado de trabalhar, ela parece se sentir confortável em sua nova vida ao lado do noivo, Michael Polansky.

“Parecem uma família completa e ambos sorriem radiantes quando falam sobre como Rose está crescendo”, completa a fonte.

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