Canal Bis é acusado de censura após cortar transmissão do Supercombo no Rock in Rio

Fãs da banda Supercombo acusam o Canal Bis de censurar a banda capixaba na noite deste sábado, 5. O motivo é que a transmissão do show apresentado por ela no Rock in Rio foi interrompida instantes após protesto do vocalista Leo Ramos, que cravou: “Esse ano é ano de eleição e é o seguinte: dia 4 de outubro, a gente precisa varrer a extrema direita desse país. A gente precisa também, urgente, fazer uma manutenção no congresso e no STF… nos escândalos que todo mundo tá vendo, do Daniel Vorcaro, do Nikolas Ferreira e todo esse lixo de direita que suja nosso país. Essa galera precisa ir embora”.

O discurso foi interrompido bruscamente e deu vazão à transmissão aérea do festival, sem a captação de som do show. Após alguns segundos de silêncio, uma apresentadora do canal passou a explicar o papel do Palco Supernova no festival e disse que a equipe do Bis estava “resolvendo algumas questões”. Ela então desatou a apresentar o Palco New Dance Order, dedicado à música eletrônica. Uma vez encerrado o discurso de Leo Ramos, a repórter parou de falar e anunciou que a transmissão seria retomada.

Nas redes sociais, o fã clube Central Supercombo repudiou o ocorrido e escreveu: “Não aceitaremos, nunca, que fragilizem o exercício da democracia”.

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Até o momento, a banda não respondeu à suposta censura.