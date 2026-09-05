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Cultura

Canal Bis é acusado de censura após cortar transmissão do Supercombo no Rock in Rio

Banda capixaba aproveitou o espaço do festival para pedir que a extrema direita seja “varrida” do país

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 23h15
Cinco pessoas posam em frente a uma parede de tijolos e uma janela. Um homem de gorro vermelho e jaqueta de couro preta está em pé sobre os ombros de outro homem, que usa camiseta preta. Uma mulher com cabelo rosa e branco, blusa branca e saia xadrez preta e branca está agachada à frente. Ao lado dela, dois homens de cabelo grisalho e roupas escuras estão sentados. Todos olham para a câmera com expressões sérias
A banda Supercombo (Instagram/Reprodução)
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Canal Bis é acusado de censura após cortar transmissão do Supercombo no Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

Fãs da banda Supercombo acusam o Canal Bis de censurar a banda capixaba na noite deste sábado, 5. O motivo é que a transmissão do show apresentado por ela no Rock in Rio foi interrompida instantes após protesto do vocalista Leo Ramos, que cravou: “Esse ano é ano de eleição e é o seguinte: dia 4 de outubro, a gente precisa varrer a extrema direita desse país. A gente precisa também, urgente, fazer uma manutenção no congresso e no STF… nos escândalos que todo mundo tá vendo, do Daniel Vorcaro, do Nikolas Ferreira e todo esse lixo de direita que suja nosso país. Essa galera precisa ir embora”.

O discurso foi interrompido bruscamente e deu vazão à transmissão aérea do festival, sem a captação de som do show. Após alguns segundos de silêncio, uma apresentadora do canal passou a explicar o papel do Palco Supernova no festival e disse que a equipe do Bis estava “resolvendo algumas questões”. Ela então desatou a apresentar o Palco New Dance Order, dedicado à música eletrônica. Uma vez encerrado o discurso de Leo Ramos, a repórter parou de falar e anunciou que a transmissão seria retomada.

Nas redes sociais, o fã clube Central Supercombo repudiou o ocorrido e escreveu: “Não aceitaremos, nunca, que fragilizem o exercício da democracia”.

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Até o momento, a banda não respondeu à suposta censura.

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