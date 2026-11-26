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A BBC enfrentará uma investigação independente sobre suposto antissemitismo institucional. Conduzida por Lord John Mann, a apuração mira denúncias de um ambiente hostil enfrentado por funcionários judeus, caso intensificado após acordo milionário com produtora premiada.

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A emissora pública britânica BBC vai passar por uma investigação por suposto antissemitismo. O político Lord John Mann, conselheiro independente do governo do Reino Unido sobre o assunto, escreveu à emissora nesta quinta-feira, 26, para justificar a decisão. “Sou um grande defensor da BBC e da radiodifusão pública. É precisamente porque acredito no futuro da BBC que preciso intervir agora e desta forma”, afirmou ao anunciar o processo investigativo. Mann reforçou que não pretende inquirir repórteres ou programas específicos da empresa, mas sim a “atmosfera subjacente hostil” aos funcionários judeus.

“Os relatos pessoais que ouço de ex-funcionários e funcionários atuais da BBC, bem como de contratados judeus, indicam que, fundamentalmente, existe uma cultura institucional que exige que os judeus justifiquem sua existência, sua identidade e como definem seu judaísmo”, afirmou. O conselheiro ainda citou diversos repórteres conhecidos da BBC e destacou que defende a liberdade de expressão, mesmo “quando acadêmicos ou outras pessoas dizem coisas com as quais discordo fundamentalmente”, disse. “No entanto, instituições que restringem o espaço para seus funcionários judeus, atuais e futuros, e para suas vozes e perspectivas, são a antítese da liberdade de expressão ou da radiodifusão justa e honesta”, completou Mann.

O político também revelou que pretende conversar, de maneira confidencial, com “todos os funcionários ou contratados judeus da BBC, atuais e antigos”, como parte da investigação. A notícia surge pouco tempo após a BBC ter pagado uma indenização de 400. 000 libras a Lucie Kon, produtora da emissora e vencedora de um Oscar pelo documentário Um Zé Ninguém Contra Putin (2025). Na ocasião, Kon afirmou ter sido intimidada e forçada a sair da emissora depois de ter levantado preocupações sobre o antissemitismo.

Na manhã desta quinta, em entrevista à Times Radio, ela se pronunciou a respeito da investigação proposta por Mann. “Reconheço perfeitamente essas palavras e sei que não sou a única. É um ambiente hostil para judeus que querem ser abertamente judeus”, disse.

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