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Cultura

‘Camp Rock 3’: Trailer mostra os Jonas Brothers de volta a papéis da adolescência

Terceiro filme da franquia chega após hiato de 16 anos e acompanha novo grupo de jovens prodígio

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 15h12 | Atualizado em 1 jul 2026, 17h05
Três homens, os Jonas Brothers, em um palco de madeira ao ar livre, com árvores e esculturas de madeira ao fundo. O da esquerda veste jaqueta de couro preta e jeans claro, segurando um microfone. O do meio usa jaqueta jeans escura e calça escura, também com microfone. O da direita veste jaqueta de camurça marrom e jeans claro, segurando um microfone. Todos usam óculos de sol e estão olhando para a direita
Os Jonas Brothers em 'Camp Rock 3' (//Divulgação)
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‘Camp Rock 3’: Trailer mostra os Jonas Brothers de volta a papéis da adolescência Priorize VEJA no Google

A Disney divulgou nesta quarta-feira, 1, o primeiro teaser de Camp Rock 3, sequência que chega ao Disney+ em 13 de agosto, 16 anos após o lançamento do capítulo mais recente da franquia.

A trama inédita se passa no mesmo acampamento musical dos últimos dois filmes, mas acompanha um novo grupo de adolescentes prodígio. A banda Connect 3, composta pelos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas,  agora planeja uma turnê de reunião — bem como os próprios Jonas Brothers têm feito desde 2019 —, mas não consegue encontrar o nome certo para abrir seus shows. Determinados a encontrar o novo grande nome da música, eles voltam ao Camp Rock e instigam uma competição acirrada entre os jovens.

O trailer mostra uma das novas personagens, Sage (Liamani Segura), liderar uma coreografia coletiva através do acampamento. O vídeo também revela a primeira música original do filme, One Beat Away. 

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Demi Lovato não retornará ao papel de Mitchie Torres, mas trabalha como produtora executiva do longa, assim como os irmãos Jonas. A direção é de Veronica Rodriguez e o roteiro é de Eydie Faye, ambas de Festa do Pijama Muito Louca (2023).

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