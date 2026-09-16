Camila Rodrigues se irrita por cobrança para escalação em novelas

A atriz Camila Rodrigues protestou acerca da importância que tem sido dada às redes sociais pelo mercado audiovisual. De acordo com a artista, que está afastada das novelas desde 2025, o número de seguidores que os atores possuem se tornou um fator determinante para a escalação em novelas — algo que ela entende como negativo.

“É muito triste. Hoje em dia, para você estar em algum lugar, é uma questão de números de seguidores. Número de seguidores para você fechar uma publicidade, para você fechar uma novela. Então é complicado”, disse a atriz, conhecida por seus papéis nas novelas da TV Record.

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