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Cultura

Camila Rodrigues detona término com Bruno Gagliasso: ‘Fiquei com boleto’

Atores se relacionaram até 2007

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 08h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 09h52
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A atriz Camila Rodrigues (Reprodução/Divulgação)
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Camila Rodrigues detona término com Bruno Gagliasso: ‘Fiquei com boleto’ Priorize VEJA no Google

Clima de Dia dos Namorados, que nada. Camila Rodrigues relembrou na noite dessa quinta-feira, 11, o fim do casamento com Bruno Gagliasso, quando fizeram juntos a novela Desejo Proibido (2007), na TV Globo. Ela estava na trama como Guilhermina, que vivia um romance com Gaspar (Caio Junqueira). A gravação da cena de casamento ocorreu no dia seguinte à separação do marido.

“Eu me separei num dia e, no outro, eu estava entrando de véu e grinalda na igreja. Não, meu amor, cê não tá escutando errado, não. Até porque eu fui pega de surpresa com essa separação, né? Um mês antes, ele me deu o carro dos meus sonhos. Cê fala: ‘Ah, ficou com o carro’. Não, fiquei com o boleto do carro mesmo”.

A atriz tentou negociar com o diretor da trama, Marcos Paulo, para filmar o casamento em outro dia, já que estava abalada com as questões pessoais. Marcos foi irredutível.

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“Liguei e falei: ‘Amor, tô na merda, não consigo gravar amanhã’. E ele me deu um conselho maravilhoso. Falou: ‘Camilinha, se toda separação ou término que eu tivesse eu não fosse trabalhar, eu não acabava um trabalho’. Achei maravilhoso, e eu também não tinha escolha. “Eu tive que lidar com os meus sentimentos, com 21 anos, com essa decepção amorosa, o término de um casamento que eu ainda acreditava ser cor-de-rosa, e tive que passar por tudo para estar lá no meu trabalho e fingir que nada estava acontecendo”, afirmou.

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Embora não cite nomes, Camila foi casada com Bruno de 2006 a 2008, compreendendo a data que ela menciona o drama particular. Até o momento, Bruno não se manifestou sobre as declarações da ex.  Ele é casado com a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank. Estão juntos há 16 anos e são pais de três filhos: Titi, Bless e Zyan. Camila é casada com o empresário Vinicius Campanario, com quem oficializou a união no civil em março de 2023 e tem um filho, Bernardo, nascido em 2022. 

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