“Cai-cai”: O novo deboche de Luana Piovani sobre Neymar

Nesta quinta-feira, 18, Luana Piovani chamou a atenção nas redes sociais por mais uma alfinetada ao jogador Neymar. A atriz publicou uma sequência de stories no Instagram fazendo piada com a fama de “cai-cai” do atleta. Em tom de brincadeira, escreveu: “Gente, aviso importante! Quando Neymar for jogar, evitem esbarrar na TV para ele não cair”.

Em outra postagem, Piovani republicou uma frase que Roberto Rivellino, ex-futebolista e tri-campeão em 1970, teria supostamente dito: “[Neymar ] não fez nada em três Copas, vai fazer o que agora, quase ex-jogador?”. Em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, Neymar não irá entrar em campo na partida entre Brasil e Haiti da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 19.

O jogador ficará em Nova Jersey, enquanto o restante da seleção brasileira deve seguir viagem para a Filadélfia, onde a disputa acontece a partir das 21h30.

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