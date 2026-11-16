Caetano Veloso entrou na Justiça contra Lucia Carla Santos de Castro, responsável pelo perfil @conservatuamae no Instagram, após ser alvo de acusações envolvendo uso de drogas e supostos benefícios indevidos da Lei Rouanet. O caso começou em setembro, quando Lucia publicou um vídeo questionando o padrão de vida do cantor. Na gravação, afirmou que ele teria uma cobertura avaliada em 70 milhões de reais, segurança armada dentro e fora de casa e insinuou que o patrimônio seria financiado com recursos da Lei de Incentivo à Cultura.

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A publicação também fazia referência a supostas festas promovidas pelo artista. Ao mencionar que os encontros teriam “produtos do bom”, Lucia pressionou as narinas com o dedo, em um gesto interpretado pela defesa de Caetano como uma insinuação ao consumo de cocaína. Nos autos, o músico classificou as declarações como ofensivas e negou utilizar recursos da Lei Rouanet em benefício pessoal, promover festas financiadas com dinheiro público ou oferecer drogas.

O cantor também apontou uma possível motivação eleitoral para o vídeo. Ao final da gravação, Lucia pediu apoio à candidatura de sua filha, Júlia de Castro, filiada ao Partido Liberal (PL), ao cargo de deputada federal. Para a defesa de Caetano, a publicação teria sido utilizada para conquistar votos durante a campanha. Além da indenização, o artista pede que a ré arque com as custas processuais e os honorários advocatícios.

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