Caetano Veloso e Paula Lavigne anunciam que estão com Covid-19

Quase uma semana após participar do programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, o cantor e compositor baiano Caetano Veloso foi às redes sociais para anunciar que está com Covid-19 e para criticar o governo federal pela condução do combate à pandemia. Ele e a mulher e empresária, Paula Lavigne, fizeram uma publicação conjunta na tarde deste domingo. Amboa estão na Bahia, onde chegaram há cinco dias.

Caetano diz que ambos estão bem justamente por estarem vacinados. Ele também aproveita para incentivar a testagem periódica e a imunização completa, com a dose de reforço. Segundo o artista, a pandemia ainda não acabou e a nova variante, chamada ômicron, é muito contagiosa. Ele fecha a mensagem criticando duramente o governo por atrapalhar a vacinação infantil. E encerra com um desejo: “Que o Estado brasileiro se livre desse governo”.

A seguir, leia a mensagem completa:

“Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias. Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados. O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa. Inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela ANVISA da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo.”