Cadê os VIPs: área exclusiva do Rock in Rio fica às moscas em dia de metal

Desejada por muitos como sinônimo de conforto e boa comida, a área VIP do Rock in Rio esteve praticamente às moscas ao longo desse sábado, 5. Durante a programação voltada para o público do heavy metal, o espaço exclusivo não teve filas, nem perrengue para acomodar os frequentadores. O ingresso girava em torno de quase 3.500 reais, mas muitos eram convidados de marcas patrocinadoras.

Em outras edições repleta de famosos, dessa vez a área que comporta cerca de 3.000 pessoas não recebeu nomes relevantes. Apenas ex-BBBs e influenciadores dispostos a fazer selfies de detalhes do conforto do local.

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