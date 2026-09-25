Cachorro de ‘Caramelo’ rouba a cena na festa de 15 anos da Netflix Brasil
Streaming comemorou a permanência no mercado nacional em grande estilo na noite desta quinta-feira, 24
A plataforma de streaming Netflix comemorou 15 anos de permanência no mercado brasileiro nesta quinta-feira, 24, e reuniu dezenas de seus principais astros em uma festa na capital paulista. Não só, a equipe de marketing da empresa produziu vídeos bem-humorados para as redes, esquetes que imaginam um flerte intenso entre Paolla Oliveira e Alessandra Negrini, ou um momento no qual o cachorro do filme Caramelo, chamado Amendoim na vida real, expulsa Marco Pigossi do tapete vermelho.
Outra esquete mostra Claudia Raia, Larissa Manoela e Gabriel Leone fofocando, enquanto uma quarta coloca Tainá Müller como uma figura intensa e rígida, que assegura que Xamã, André Lamoglia e outras estrelas não passem vexame no evento.
Na festa real, o cão Amendoim vestiu gravata borboleta e roubou a cena, posando com grandes estrelas nacionais. No tapete da festa, ele tirou fotos com Reynaldo Gianecchini, Paolla Oliveira e Miá Mello, entre outros. Ele também está no centro de uma das fotos oficiais que reúnem os talentos da Netflix, junto de Juliana Paes e Alice Wegmann.
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