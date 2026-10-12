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Cultura

Caça às bruxas aos isentões? Público cobra posicionamento político de celebridades

Após um primeiro turno marcado pela disputa acirrada, cobrar artistas virou ferramenta de mobilização nas redes sociais

Por Ana Rita Fernandes 12 out 2026, 15h52 | Atualizado em 12 out 2026, 17h15
Urna eletrônica
Urna eletrônica (./Divulgação)
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Em meio à chamada “psicose política”, expressão que ganhou força nas redes sociais após o primeiro turno das eleições presidenciais, a cobrança por posicionamentos políticos de artistas e influenciadores se tornou uma forma de mobilização entre internautas.

A pressão sobre essas figuras públicas pode ser motivada por quem quer expor os chamados “isentões” termo usado para se referir a quem evita declarar apoio a um candidato, identificar famosos cujas opiniões seriam contrárias às suas e até descobrir de que lado estão celebridades que acompanha, mesmo que a resposta possa significar deixar de admirar um ou outro.

Nomes como Jade Picon, Maju Trindade, Tata Estaniecki, João Gomes, Felca, Casimiro, Whindersson Nunes, Selton Mello, Marta e Vini Jr. aparecem entre os alvos desse tipo de cobrança. Em publicações que nem sequer abordam política, internautas deixam comentários exigindo manifestações sobre a disputa presidencial. 

Memes irônicos, listas e planilhas com nomes de personalidades que ainda não se pronunciaram circulam pelas redes sociais, alimentando a expectativa de que figuras com grandes audiências aproveitem sua visibilidade para influenciar o debate público e, consequentemente, mobilizar eleitores em torno de uma causa.

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A conta Brics_Brasil, no Instagram, é um exemplo dessa atitude e vem cobrando posicionamentos políticos de diferentes figuras públicas e acumulando curtidas, comentários e compartilhamentos nas publicações.

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Essa mobilização também ganha contornos regionais. Uma publicação direcionada a artistas nordestinos que ainda não se manifestaram sobre as eleições questiona o fato de essas personalidades celebrarem a cultura da região, mas não expressarem suas opiniões políticas nem usarem sua visibilidade para influenciar o debate público.

O Nordeste é um importante reduto eleitoral do PT: no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 63,77% dos votos válidos na região, contra 30,85% de Flávio Bolsonaro. O autor da publicação resume a crítica em um comentário fixado: “O Nordeste não é só um cachê!”.

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Outra estratégia aproveita a estética das embalagens de leite, tradicionalmente associadas à divulgação de imagem de pessoas que estão desaparecidas, para ironizar a omissão de posicionamentos políticos de influenciadores, transformando a falta de manifestações públicas em motivo de sátira e reforçando a pressão para que essas figuras se pronunciem.

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Em um cenário de desgaste e apreensão para parte do eleitorado, cobrar o posicionamento de uma celebridade pode parecer um gesto banal, visto que não há garantias de que a pressão levará a uma manifestação pública ou mudará a postura de quem é cobrado, muito menos de que terá algum efeito sobre o resultado das urnas.

Ainda assim, a mobilização nas redes funciona como uma maneira de participar do debate político, expressar insatisfação e defender valores como a democracia e a liberdade de expressão.

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