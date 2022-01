Cabelos de fada: nova tendência para os fios é um encanto

As fadas, figuras mitológicas ligadas à natureza e com poderes mágicos, são associadas à beleza e a tudo que, de alguma forma, provoque encanto. Embora sejam descritas como criaturas diáfanas, aladas e pequeninas como bonecas, frágeis até, são representadas em formas humanas, trajando vestidos delicados e munidas de varinha de condão. Os cabelos são um capítulo à parte, coloridos e cheios de brilho, penteados e ornamentados com acessórios que vão de tiaras a flores. Inspiram as fantasias de crianças, adolescentes e, por que não, adultos, como num conto de… fadas. O fascínio pelas criaturas explica o imenso sucesso da nova tendência entre as mulheres, o fairy hair. A ideia é criar um efeito tridimensional, como numa holografia, de mechas tingidas de matizes especiais, como se estivessem “acesas”, iluminadas. Uma versão menos radical é o tinsel hair, com entrelaçamento de enfeites brilhantes e policromáticos. Tinsel, em português, é o ouropel, a liga metálica que imita ouro. Como adjetivo, pode ser traduzido por vistoso.

As duas modalidades pegaram para valer nos últimos meses e podem ser vistas no visual de gente como a cantora americana Katy Perry ou a cantora brasileira Manu Gavassi. Em novembro do ano passado, Katy surgiu com os fios luminosos e coloridos em um evento para promover a nova temporada de apresentações que fará em Las Vegas, nos Estados Unidos. Foi difícil entender se o que brilhava mais eram os cabelos ou a roupa. Manu preferiu uma pegada mais discreta, mas não menos impactante. Nas redes sociais, o fenômeno explodiu. Na semana passada, o TikTok, sempre ele, contabilizava mais de 105 milhões de visualizações para a #tinselhair e #hairtinsel e mais de 25 milhões para a #fairyhair. Na lista do Google Trends, as buscas por tutoriais de enfeites de cabelo aumentaram 300% em janeiro deste ano.

O fairy hair, reafirme-se, é mais elaborado. Para adotá-lo é necessário descolorir o cabelo e depois pintá-lo com o matiz desejado. Por isso é aconselhável que a transformação seja feita com cabeleireiros profissionais. Mesmo o penteado, geralmente montado com a ajuda de babyliss para fazer os cachos e efeitos de ondas, merece mais tempo, assim como as tranças e apliques colocados de maneira correta para cada tipo de cabelo.

No tinsel hair, basta amarrar a quantidade desejada de enfeites em um nó corrediço sobre a raiz a cerca de cinco a seis fios naturais. Em seguida, é só juntar tudo com mais alguns nós antes de cortá-los no comprimento do cabelo, repetindo quantas vezes quiser, até chegar ao resultado de brilho desejado. Convém pedir ajuda. “Dá para fazer tudo o que se imaginar, aplicando as invenções sobre os fios soltos, em coques, franjas ou rabo de cavalo”, diz Denis de Souza, cabeleireiro e expert em cores do Mare Salon, em Los Angeles, responsável pelas madeixas de estrelas como as atrizes Brie Larson e Mila Kunis e da modelo Alessandra Ambrosio.

Os resultados são tão bonitos, divertidos e românticos que já tem gente dizendo que o encanto das fadas (sim, existem!) não vai embora tão cedo. Repita-se a máxima da estilista francesa Coco Chanel: “Uma mulher que corta os cabelos está mudando sua vida”. Vale também quando são tratados como uma paleta de cores.

Publicado em VEJA de 2 de fevereiro de 2022, edição nº 2774