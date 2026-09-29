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Cultura

Cabeção de Malhação, Sergio Hondjakoff é acusado de assédio em A Fazenda 18

Influenciadora Ana Bruna afirmou temer que denúncia de assédio não tenha consequências; equipe do ator contestou versão e anunciou medidas

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 19h30 | Atualizado em 29 set 2026, 19h52
Homem loiro de pele clara, com camiseta cinza escura e suspensórios pretos, usa um colar de corrente prateada e outro preto. Ele olha para baixo com expressão séria, em um ambiente com parede de tijolos e uma porta cinza à esquerda
Sergio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, em A Fazenda 18  (A Fazenda/Record/Reprodução)
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Cabeção de Malhação, Sergio Hondjakoff é acusado de assédio em A Fazenda 18 Priorize VEJA no Google

A influenciadora Ana Bruna Avila chorou após conversar com a produção de A Fazenda 18 nesta terça-feira, 29, sobre a acusação de assédio que fez contra Sérgio Hondjakoff, o eterno Cabeção de Malhação, durante a dinâmica de apontamento exibida na segunda-feira, 28 de setembro. A influenciadora afirmou às colegas de confinamento que teme que o episódio não tenha consequências para o ator e disse ter se arrependido de levar o caso adiante depois de saber que as imagens ainda estavam sendo analisadas.

No programa da Record, Ana Bruna disse que se afastou do ator após ele abraçá-la e ela sentir as partes íntimas dele a “cutucando”. Hondjakoff se desculpou. “Peço perdão para todas as mulheres da casa… Sou homem, tenho meus equívocos e às vezes eu erro… Não foi por mal”, se defendeu.

Conforme Ana disse a colegas de confinamento nesta tarde, a produção a informou que avaliava as gravações para apurar o que aconteceu.

A influenciadora, porém, interpretou a situação como uma possível relativização da denúncia e reagiu aos prantos. Franciele Grossi tentou tranquilizá-la, ressaltando que a análise ainda não havia sido concluída. Ana Bruna continuou inconformada e também afirmou temer que a responsabilidade pela situação acabasse recaindo sobre ela.

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A repercussão ganhou outro capítulo depois que a equipe de Hondjakoff se manifestou nas redes sociais. Os administradores do perfil do ator disseram que pretendem adotar as medidas consideradas cabíveis e contestaram a versão apresentada por Ana Bruna. A equipe também recuperou um vídeo no qual a influenciadora e Renê Thristan aparecem combinando uma espécie de “vingança” após serem vetados de uma festa, sugerindo que a acusação teria ocorrido no contexto de uma disputa do jogo. Essa interpretação, porém, foi apresentada pela própria equipe do ator e não comprova, por si só, qualquer versão sobre o episódio.

Os responsáveis pelas redes de Hondjakoff também afirmaram que não havia imagens que comprovassem as acusações feitas contra o ator e defenderam que uma denúncia não deveria ser tratada como fato antes da apuração.

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O caso envolve alegações de assédio e racismo feitas contra o participante Rikardo Negro durante a dinâmica do reality, e a produção ainda analisava as imagens mencionadas por Ana Bruna. Assim, as versões apresentadas pelos envolvidos permaneciam em disputa.

A polêmica também trouxe à tona um relato de Luiza Ambiel. A modelo afirmou que teria sido vítima de uma situação de assédio envolvendo Hondjakoff durante as gravações de Made in Japão, reality exibido pela Record em 2020 e apresentado por Sabrina Sato. Segundo seu relato, o ator teria encostado as partes íntimas contra seu corpo enquanto os participantes aguardavam uma prova. Luiza disse que reagiu imediatamente e que outras participantes precisaram contê-la.

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Ainda de acordo com a modelo, embora o local não tivesse câmeras, os microfones teriam registrado a reação e a produção a chamou para conversar.

Luiza afirmou que a direção decidiu retirar Hondjakoff da competição, mas que a saída foi apresentada publicamente como consequência de um problema nas costas. Na ocasião, ela optou por não procurar a polícia e disse ter considerado a decisão da produção uma resposta ao episódio.

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