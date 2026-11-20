Bruno Mars anunciou a morte do pai nesta quinta-feira, 19, em uma publicação no Instagram. O cantor disse que pôde abraçá-lo pela última vez na semana passada e o descreveu como “o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente sobre música”. “Aos meus olhos, ele era o melhor pai do mundo, e vou sentir saudade dele todos os dias até a gente se reencontrar. Eu te amo, pai. Dê um beijo na mamãe por mim aí em cima”, escreveu.

Na mensagem, Mars lembrou que o pai criou os cinco irmãos e o próprio cantor. A mãe, Bernadette San Pedro Bayot, morreu em 2013, vítima de um aneurisma cerebral. Os pais se divorciaram quando ele tinha cerca de doze anos, em meados dos anos 1990, e a separação levou ao fim da banda da família, a The Love Notes.

A influência do pai na carreira já havia sido destacada pelo artista. “Todo o meu senso de ritmo vem do meu pai, que me ensinava bongô quando eu era criança. Ele é um músico da velha guarda, e é daí que vêm os anéis no dedo mindinho, os sapatos de verniz, os ternos e o topete. Tudo vem de observar meu pai”, disse Mars em entrevista à revista Latina, em 2017.

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Em meio ao luto, o cantor deve voltar aos palcos com a The Romantic Tour. Estão previstos cinco shows na Cidade do México, a partir de 3 de dezembro, no Estádio GNP Seguros.

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