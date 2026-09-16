Bruno Gagliasso surpreende Giovanna Ewbank com presente excêntrico pelos seus 40 anos

Bruno Gagliasso surpreendeu Giovanna Ewbank com um presente inusitado para celebrar os 40 anos da apresentadora, completados nesta segunda-feira, 14. O ator deu à esposa uma alpaca macho e uma minicabra, que agora fazem parte do rancho da família, em Paraíba do Sul (RJ).

A chegada dos animais foi registrada pela atriz em um vídeo nas redes sociais. A alpaca, batizada de Blanco para fazer par com Blanca, foi transportada por um caminhão até a propriedade. “Não acredito. Meu Deus, que bebezinho”, declarou Giovanna ao conhecer o novo integrante da família.

Os três filhos do casal, Titi, 13 anos, Bless, 11, e Zyan, 5, também acompanharam a surpresa. Além dos animais, Bruno homenageou a apresentadora com uma declaração de amor, afirmando que deseja envelhecer ao lado dela e continuar acompanhando suas conquistas.

“O amor é tudo, e o nosso só cresce. Cada dia que passa tem mais bicho no rancho e pela casa, mais história, mais vida acontecendo entre a gente, e eu quero tudo isso, sem medida. Quero ficar velhinho do seu lado, te ver crescer ainda mais, conquistar tudo o que quiser e continuar sendo essa mulher que eu admiro tanto. E quero te amar nessa vida inteira e, se existir outra depois dessa, quero te encontrar de novo e te escolher outra vez, sem pensar duas vezes”, escreveu o ator em uma publicação nas redes.

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A família costuma compartilhar momentos vividos em contato com a natureza e os animais no rancho.

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