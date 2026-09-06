Bruno Gagliasso é vetado por marca de dar entrevista no Rock in Rio
Ator esteve no festival neste domingo, 6
Bruno Gagliasso chegou ao Rock in Rio neste domingo, 6, um pouco antes para realizar conteúdo publicitário. Apesar de a marca aceitar que o ator realizasse entrevistas, alguns assuntos foram vetados, como política. Em 2026, Bruno estreou Honestino, que fala sobre o militante Honestino Guimarães, morto durante a ditadura militar. Gagliasso, no entanto, foi impedido de falar com a coluna GENTE sobre o tema. Bruno é um artista que fala sobre política, aberto sobre o seu posicionamento e conversa sobre a relação com o irmão, Tiago, de extrema-direita.
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