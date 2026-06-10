Bruno Gagliasso é criticado por ‘descuido’ em festival

No palco do Global Citizen Live: Rio de Janeiro, evento que encerrou a Rio Nature & Climate Week, no sábado, 6, na Enseada de Botafogo, uma interação de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank chamou atenção do público. No palco, os dois, responsáveis por comandar a noite de shows, leram um teleprompter gigante posicionado na praia. O momento, apesar de comum em apresentações, repercutiu nas redes sociais. “O povo lendo junto foi o auge”, escreveu um presente. “Acho que o TP era para o público ler também”, disse outro.

O evento reuniu famosos que assistiram ao show da cantora Lauryn Hill. Entre as celebridades Iza, Ludmilla — que também se apresentou —, Nathalia Dill, Leandra Leal, entre outros. Esta foi a terceira edição da cúpula de ação a ser realizada no Brasil, após o Global Citizen NOW: Rio de Janeiro em 2024 e o Global Citizen NOW: Amazônia em Belém em 2025.

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