Bruno Fagundes revela como o pai, Antônio Fagundes, o influenciou a ser um grande leitor
No programa LIVRO ABERTO, o ator e produtor dá dicas de obras literárias para presentear amigos no fim do ano
“Meu pai lê de três a quatro livros por semana”, contou o ator Bruno Fagundes durante participação no programa LIVRO ABERTO desta semana. Filho do veterano Antônio Fagundes, Bruno aprendeu com o pai o gosto pela leitura e se tornou, também, um leitor voraz. “Ele lia A Ilíada e Shakespeare pra mim quando eu era criança”, conta. No episódio, Bruno sugere diversos livros, ao lado da editora de Cultura da revista VEJA, Raquel Carneiro, para presentear nesse fim de ano os mais diversos perfis de pessoas – até mesmo o pai que lê de tudo, e o amigo que quase não lê. Confira a conversa completa no vídeo abaixo.