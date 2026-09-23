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Cultura

Bruno, dupla de Marrone, cancela show para fazer cirurgia

Cantor passará por retirada de hérnia na próxima semana

Por Lucas Almeida 23 set 2026, 10h33 | Atualizado em 23 set 2026, 10h39
A dupla sertaneja Bruno & Marrone durante um show em João Pessoa, em 2019
A dupla sertaneja Bruno & Marrone (Reprodução/Divulgação)
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Bruno, dupla de Marrone, cancela show para fazer cirurgia Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Bruno, da dupla Bruno & Marrone, precisou cancelar um show marcado para outubro em Cristalina, Goiás, devido a uma cirurgia para retirada de hérnia, que será realizada na próxima semana. A informação foi divulgada pelo bar onde aconteceria a apresentação, através das redes sociais.

“Por orientação médica, o show de Bruno & Marrone, que aconteceria no dia 2 de outubro, em Cristalina, será cancelado. Bruno passará por uma cirurgia de hérnia na próxima semana e deverá se manter afastado por sete dias”, diz o texto. “Bruno & Marrone e sua equipe, juntamente com a Space Eletrônica e o Santana’s Gastro Bar, responsáveis pela realização do show, agradecem o carinho e a compreensão dos fãs e de toda a produção local e esperam reencontrar o público em uma nova oportunidade. ”

Em março, foi Marrone quem precisou se afastar dos palcos. Depois de fazer um procedimento para cauterizar uma veia dilatada no ânus, ele passou por uma reintervenção cirúrgica na semana seguinte, cancelando quatro shows. A dupla retomou a agenda logo em seguida. No último fim de semana, fizeram apresentações em Avaré (São Paulo), Brasília (Distrito Federal) e Lima Duarte (Minas Gerais).

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Os ingressos adquiridos através da Bilheteria Digital serão reembolsados, com o processo de estorno ocorrendo em até 10 dias.

Desejamos uma pronta recuperação ao Bruno, para que possa retomar suas atividades de maneira segura.

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Equipe Bruno & Marrone
Space Eletrônica | Santana’s Gastro Bar

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TAGS:
cantor sertanejo
Música Sertaneja
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