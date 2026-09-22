Bruno Avelar, desaparecido em helicóptero, se casou há um mês

O empresário Bruno Avelar celebrou o casamento com Lívia Avelar em uma festa no Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, em agosto deste ano. Bruno está entre os ocupantes do helicóptero que perdeu contato e desapareceu em Santa Catarina. O casal já havia oficializado a união em abril, mas comemorou a união meses depois. Entre os convidados, estavam a ex-BBB e cantora Gabi Martins.

A celebração aconteceu pouco mais de um mês antes do desaparecimento da aeronave em que Bruno estava hoje, em Santa Catarina. O helicóptero havia partido de Porto Belo e perdeu contato durante o deslocamento. Rick, da dupla com Renner, também está entre os ocupantes, além do filmmaker Paulo Soares e o piloto.

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