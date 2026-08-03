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Cultura

Brunna Gonçalves processa Alexandre Frota; saiba motivo

Ação teve origem após dançarina defender sua mulher, Ludmilla

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 09h51 | Atualizado em 3 ago 2026, 13h59
Alexandre Frota e Brunna Gonçalves
Alexandre Frota e Brunna Gonçalves  (Montagem/Reprodução)
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A dançarina Brunna Gonçalves entrou na Justiça contra Alexandre Frota e pede indenização de 40 mil reais por danos morais por publicações feitas pelo ex-deputado federal nas redes sociais. A ação também solicita que ele faça uma retratação pública nos mesmos perfis em que fez as declarações.

O processo teve origem após Brunna defender sua mulher, Ludmilla, que se recusou a conceder entrevista ao SBT por criticar a permanência de Marcão do Povo na emissora. A cantora fazia referência ao episódio em que o apresentador a chamou de “pobre macaca”, em 2017, quando ele ainda estava a Record.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Em resposta ao posicionamento de Brunna, Frota afirmou que a influenciadora “não tem talento”, vive “às custas do que sobrou da Ludmilla” e fez comentários sobre sua aparência e cabelo. “É engraçado. Fala muito da cor, de racismo, mas o cabelo está loiríssimo”, disse.

Na ação, a defesa da dançarina sustenta que as declarações ultrapassam o direito à livre manifestação, configurando ofensas pessoais e tentativa de desqualificação pública, além de apontar conteúdo de inferiorização racial. O caso tramita na 6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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