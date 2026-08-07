Bruna provoca Adriana: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 7
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 70 – sexta-feira, 7
Suely avisa a Ademir para não chegar mais perto dela. Nancy sente a indiferença de Camilo. Tiago diz a Ingrid que ela não tem competência para presidir a joalheria. André conta a Pedro que a associação de advogados expulsou Ademir. Laurentino contrata Adriana para servir no restaurante. Adriana vê Pedro e Bruna no restaurante. Bruna provoca Adriana. Dora pede ajuda a André para marcar um encontro com Suely. Adriana diz a Lyris que está feliz trabalhando no restaurante de Nancy. Suely vai até a casa de Dora. Adriana encara Ademir ao encontrá-lo na rua.