Bruna procura Ademir: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 5
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 17 – sexta-feira, 5
Tiago deixa escapar para Silvana que desconfia de que alguém da família Brandão possa ter matado Arthur. Fábia descobre que Ulisses mentiu sobre seu paradeiro na noite da morte do irmão. Pedro comunica a Adriana que será seu advogado de defesa. Pedro deixa claro a Adriana que está disposto a enfrentar o pai para defendê-la. Fábia diz a Dora que Ulisses está escondendo algo. Francesca consola Otoniel. Adriana diz a Otoniel que precisa do avô por perto e pede a ele para voltar a morar com a família. Elenice conversa com Rosa sobre a dificuldade de convivência com Tom, mas acaba defendendo o marido. Bruna procura Ademir para ajudá-la a se aproximar de Pedro, e em contrapartida ele pede à jovem para convencer o filho a abandonar o processo de Adriana. Ademir procura Pedro. Otoniel chega ao apartamento de Arthur dizendo que aceita voltar a morar com a família.