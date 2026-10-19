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Cultura

Bruna Marquezine sobre ex: ‘Fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém’

Atriz refletiu sobre relações amorosas em entrevista

Por Flávio Monteiro 19 out 2026, 17h30
Mulher de pele morena, cabelos longos e escuros, sorri amplamente, exibindo dentes brancos. Veste blusa branca transparente com detalhes rendados e usa colares dourados, um com pingente de escaravelho. O fundo é uma parede de madeira com tábuas verticais e diagonais
Bruna Marquezine (Instagram/Reprodução)
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Bruna Marquezine sobre ex: ‘Fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém’ Priorize VEJA no Google

A atriz Bruna Marquezine revelou ter se sentido “roubada” na vida de um de seus antigos relacionamentos. Durante entrevista ao podcast É noia minha?, a atriz refletiu sobre a fase vivida por Bia, protagonista que interpreta em Amor da Minha Vida, e disse se reconhecer em partes da obra.

“Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser”, disse a atriz. “Acho que a Bia está numa fase em que ela não sabe. Ela não está fazendo para machucar ninguém. Mas ela é meio roubada agora nesta segunda temporada”, completou.

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Aos 31 anos, Bruna Marquezine vive um novo relacionamento com o canadense Shawn Mendes, mas tem um histórico bastante notável de ex-namorados, em uma lista que inclui Neymar, João Guilherme e Enzo Celulari.

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“Eu estou apaixonada pela estabilidade. Acho que tem a ver com a maturidade. Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. Eu não acho mais nada disso legal. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy”, disse ela sobre seu atual momento romântico.

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