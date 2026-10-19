Bruna Marquezine sobre ex: ‘Fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém’

A atriz Bruna Marquezine revelou ter se sentido “roubada” na vida de um de seus antigos relacionamentos. Durante entrevista ao podcast É noia minha?, a atriz refletiu sobre a fase vivida por Bia, protagonista que interpreta em Amor da Minha Vida, e disse se reconhecer em partes da obra.

“Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser”, disse a atriz. “Acho que a Bia está numa fase em que ela não sabe. Ela não está fazendo para machucar ninguém. Mas ela é meio roubada agora nesta segunda temporada”, completou.

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Aos 31 anos, Bruna Marquezine vive um novo relacionamento com o canadense Shawn Mendes, mas tem um histórico bastante notável de ex-namorados, em uma lista que inclui Neymar, João Guilherme e Enzo Celulari.

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“Eu estou apaixonada pela estabilidade. Acho que tem a ver com a maturidade. Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. Eu não acho mais nada disso legal. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy”, disse ela sobre seu atual momento romântico.