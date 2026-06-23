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Cultura

Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar: choro e denúncia no RH da Globo

Atriz falou sobre jogador em um evento nesta terça-feira, 23

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 15h17 | Atualizado em 23 jun 2026, 16h51
Neymar e Bruna Marquezine
Neymar e Bruna Marquezine -  (Foc Kan/WireImage/Getty Images)
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Bruna Marquezine relembra namoro com Neymar: choro e denúncia no RH da Globo Priorize VEJA no Google

Bruna Marquezine resolveu quebrar o silêncio ao falar de um dos momentos pessoais mais “tensos” que viveu, quando namorou Neymar. A atriz expôs os bastidores tensos da TV Globo, vividos durante a novela I Love Paraisópolis (2015), quando ainda tinha 18 anos. Em palestra, ela contou que a fase pessoal coincidiu com uma carga emocional intensa dentro e fora dos estúdios. Além de ter que lidar com a responsabilidade de assumir a protagonista da trama das 7, que não foi de boa audiência, Bruna teve sua vida pessoal devastada por fofocas envolvendo o relacionamento com o jogador.

“Foi um momento muito vulnerável da minha vida, tinha completado 18 anos, estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem… Me tornei protagonista desta novela já com ela no ar em uma tentativa de ganhar o público… Eu estava sentindo o peso disso em paralelo à minha vida pessoal muito exposta, não por escolha”, disse.

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O impacto emocional, de acordo com ela, foi percebido também nos bastidores da produção global. Ela contou que chorava com frequência durante as gravações, o que gerou incômodo na equipe e uma situação inusitada dentro da emissora.

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Bruna afirma que, após essa reclamação, foi convocada para uma conversa na qual recebeu uma orientação que a marcou profundamente. “ Eu chorava com muita frequência nos bastidores e fizeram uma reclamação no RH de que eu chorava muito e atrapalhava a maquiagem (…). Fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que eu precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: ‘Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar’. Aquilo me feriu profundamente. Eu estava tão vulnerável”, relatou.

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