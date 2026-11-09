Bruna Marquezine e Shawn Mendes viram atração em festa de casamento

Bruna Marquezine e Shawn Mendes aproveitaram a noite de sábado, 7, em clima de romance e descontração. O casal marcou presença no casamento de Ziggy Chareton, empresário do cantor canadense, com Amanda Samii, realizado no México, e chamou a atenção ao se soltar na pista de dança da festa.

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Vídeos e fotos compartilhados por convidados mostram os dois se divertindo ao som das músicas e aproveitando a celebração. Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido longo verde, justo ao corpo, com paetês.

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A viagem ao México também rendeu novas demonstrações públicas de carinho. No domingo, 8, o cantor publicou uma sequência de fotos ao lado da atriz, com registros de abraços e beijos. Na legenda, escreveu: “Lembre-se de celebrar o amor. Me sinto realmente abençoado pelo amor”.

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